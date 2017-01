Temer deixa cerimônia no Planalto sem falar com a imprensa

O presidente Michel Temer deixou na tarde desta quinta-feira, 19, uma cerimônia de apresentação de cartas credenciais, no Palácio do Planalto, sem falar com a imprensa. Os jornalistas pediram para o presidente falar sobre a queda do avião em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro, mas Temer apenas acenou e deixou o local.

O nome do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, está na lista de quatro passageiros. Há informações desencontradas sobre sobreviventes. Extraoficialmente, sabe-se que o presidente Michel Temer e a presidente do STF, Cármen Lúcia, foram informados sobre o acidente.

