Temer cria hospital para militares da Aeronáutica em São Paulo

O presidente Michel Temer e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, criaram o Hospital de Força Aérea de São Paulo, na estrutura do Comando da Aeronáutica, com sede na cidade de São Paulo (SP). A decisão está publicada em decreto no Diário Oficial da União (DOU).

O novo hospital será subordinado à Diretoria de Saúde e tem por finalidade prover a assistência médico-hospitalar, farmacêutica e odontológica aos militares do Comando da Aeronáutica e aos seus dependentes.

A instituição será dirigida por oficial-general da Aeronáutica da ativa.

Veja Também

Comentários