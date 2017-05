Temer: continuarei à frente do governo

No segundo pronunciamento após divulgação do conteúdo de conversa com o empresário Joesley Batista no Palácio do Jaburu em março, que criou uma grave crise no seu governo, o presidente Michel Temer reafirmou que continuará no cargo. "Digo com toda segurança: Brasil não sairá dos trilhos. Continuarei à frente do governo."

Temer ressaltou algumas recentes notícias positivas na economia, como a queda da inflação e dos juros, a criação de empregos e a liberação de R$ 40 milhões das contas inativas do FGTS, e disse que é preciso que Brasil continue no caminho de saída da recessão.

"O Brasil exige que se continue no caminho da recuperação econômica que traçamos. Estamos completando as reformas para modernizar o Estado brasileiro."

Veja Também

Comentários