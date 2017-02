Temer confirma indicação de Moraes ao STF

O porta-voz do presidente Michel Temer, Alexandre Parola, anunciou nesta segunda-feira, 6, a indicação do ministro da Justiça Alexandre de Moraes para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal (STF). "As sólidas características de Moraes o qualificam para a elevada função", disse em pronunciamento.

Em mensagem, Moraes afirmou na tarde desta segunda-feira que seu nome seria indicado para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal (STF) "lá pelas 19h". "Se Deus quiser, em pouco tempo", escreveu. A conversa foi registrada na tarde desta segunda-feira em cerimônia no lançamento de novas medidas para o Minha Casa, Minha Vida, em Brasília. A indicação do presidente Michel Temer foi antecipada pela colunista Vera Magalhães.

