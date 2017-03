Temer concede entrevista exclusiva à The Economist no Palácio do Planalto

O presidente Michel Temer concede, na manhã deste sábado (4), uma entrevista exclusiva para a revista britânica The Economist, no Palácio do Planalto. A entrevista estava marcada para ontem (3), mas como o presidente viajou para São Paulo, foi adiada para hoje. Esta é a primeira entrevista de Temer para a publicação, que é especializada em economia e já dedicou capas para sobre o crescimento econômico do Brasil, em 2009, e a crise, em 2015.

A conversa com a revista é o único compromisso do presidente na sede do Executivo. Logo em seguida ele volta para o Palácio do Jaburu, sua residência oficial. A agenda oficial do presidente para este sábado (4) não prevê compromissos públicos. Ontem à noite (3), depois de voltar de São Paulo, ele se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no Jaburu, para discutir a reforma da Previdência, lideranças no Congresso e outros temas.

Veja Também

Comentários