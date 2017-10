Temer chega ao Planalto após gravar vídeo no Jaburu

O presidente Michel Temer chegou às 12h05 no Palácio do Planalto, após passar a manhã desta quinta-feira, 26, com assessores e de gravar um vídeo no Palácio do Jaburu. No vídeo, ele comenta o arquivamento da denúncia contra ele por obstrução de Justiça e organização criminosa na quarta na Câmara dos Deputados por 251 votos contra 233. A gravação deve ser divulgada pelo governo nas redes sociais.

Temer foi submetido na quarta a um procedimento para desobstrução do canal da bexiga após sentir-se mal pela manhã no Planalto.

Ele passou bem à noite e pela manhã fez alguns despachos com assessores no Palácio do Jaburu, residência oficial, antes de gravar a mensagem que deve ser veiculada ainda nesta quinta-feira.

Apesar da recomendação de repouso, o presidente vai cumprir agenda normalmente no período da tarde.

Às 14 horas o presidente programou uma reunião com o deputado Saraiva Felipe (PMDB/MG) e às 15 horas fará a assinatura de Contrato de Financiamento com o Município do Rio de Janeiro no Palácio do Planalto. Ainda não está definido se este evento das 15 horas será aberto ou não à imprensa.