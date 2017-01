Temer chega a Lisboa para participar de funeral do do ex-presidente português

O presidente Michel Temer chegou na madrugada desta terça-feira (10) a Lisboa, por volta das 3h. Ele está na capital portuguesa para participar das cerimônias fúnebres do ex-presidente português Mário Soares, que morreu no último sábado (7), aos 92 anos, após estar há quase um mês internado no Hospital da Cruz Vermelha em Lisboa.

Participam da comitiva brasileira o ex-presidente José Sarney, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o subsecretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, Fernando Simas Magalhães.

Às 11h30 (horário local), Temer será recebido pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Eles terão uma reunião com duração prevista de 30 minutos.

Após a reunião, outros chefes de Estado se juntarão aos presidentes Temer e Marcelo Rebelo para ir ao Mosteiro dos Jerônimos, onde o corpo de Mário Soares está sendo velado. As últimas homenagens serão prestadas por volta das 13h, com depoimentos do presidente português e dos filhos de Mario Soares, João e Isabel.

Após a cerimônia, Temer seguirá para a Base Aérea de Figo Maduro, de onde retornará ao Brasil.

Veja Também

Comentários