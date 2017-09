O presidente Michel Temer chegou na manhã desta quarta-feira, 6, a Brasília, retornando de viagem à China, e seguiu direto para o Palácio do Planalto. Até por volta das 9h15, segundo a sua assessoria, não havia compromissos definidos para hoje. No entanto, o presidente deve se reunir com seus auxiliares mais próximos para acertar a agenda desta quarta-feira e dos próximos dias.

