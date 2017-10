Temer celebra dia da pequena empresa e diz que trabalha para criar empregos

Repetindo uma estratégia usada na véspera quando foi ao Twitter justificar a maratona de audiências com parlamentares em meio à tramitação da segunda denúncia contra ele, o presidente Michel Temer voltou a usar as redes sociais para destacar a sua agenda desta quarta-feira, dia 4, quando abrirá o Palácio do Planalto para uma cerimônia alusiva ao Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa - que é celebrado nesta quinta-feira, 5, por conta da criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei 9.841, de 5 de outubro de 1999).

"Hoje vou comemorar com os Micro e Pequenos empresários o seu dia. Eles representam mais de 98% das empresas brasileiras, 27% do PIB e são responsáveis por quase 60% do emprego", escreveu o presidente.

Com os índices de popularidade extremamente baixos, indiretamente, Temer afirmou que os micro e pequenos empresários voltaram a empregar. "São pessoas que não saem na TV, não dão entrevistas, mas trabalham, cada um, 24h por dia para uma vida melhor. E coletivamente por um Brasil melhor. Vamos comemorar o que todo brasileiro quer e merece: o Brasil, definitivamente, voltou a empregar", disse.

O presidente afirmou ainda que o seu objetivo é justamente devolver os empregos, pois isso muda "o astral" das pessoas. "Quando alguém conquista o emprego, não é só o dinheiro que entra, vem junto a autoestima e um sentimento de dignidade q muda o astral da família. E dignidade é o que se tem de maior valor na vida. O meu trabalho é esse, devolver os empregos e a dignidade aos brasileiros. É só o começo", afirmou.

Temer aproveitou as mensagens para exaltar também outros resultados da economia. "Só ontem (terça), tivemos a notícia de que a Bolsa de Valores bateu um novo recorde e que as vendas dos eletrodomésticos subiram 8.8%. Mais importações, mais exportações, mais postos de trabalho conquistados. Isso é o que interessa: vamos juntos transformar o Brasil", finalizou o presidente na sequência de oito mensagens.

Agenda

Antes da cerimônia, o Temer receberá, as 10h, o deputado Cleber Verde (PRB/MA), líder do Partido Republicano Brasileiro na Câmara dos Deputados e Presidente da Frente Parlamentar da Pesca no Congresso Nacional. À tarde, Temer embarca para São Paulo, onde participa de cerimônia de entrega de ambulâncias para renovação da frota do Samu, às 17h.

