Temer cancela viagem ao ABC paulista para evitar protesto de sem-teto

O Palácio do Planalto decidiu de última hora mudar de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, para São Paulo a cerimônia de entrega de 225 ambulâncias pelo presidente Michel Temer marcada para esta quarta-feira, 4.

Segundo o Palácio, não houve mudança, pelo menos desde sexta-feira, 29, a intenção era fazer a cerimônia em São Paulo e um erro operacional do setor de credenciamento da Presidência da República motivou a confusão.

No entanto, fontes do Planalto informaram que a mudança teve razões de segurança, uma vez que a fábrica da Mercedes-Benz, onde seria realizada a cerimônia, fica relativamente perto da Ocupação Povo Sem Medo, liderada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em São Bernardo.

Há um mês, cerca de 7 mil famílias sem-teto ocupam uma área de 70 mil metros quadrados pertencente à construtora MZM na cidade do ABC. O terreno se transformou em um barril de pólvora e virou ponto de peregrinação de políticos de esquerda. Desde a ocupação, a empresa tenta na Justiça uma ordem de reintegração de posse e o MTST promete resistir.

Autoridades de São Bernardo alertaram a Presidência sobre o risco de protestos contra os cortes do governo no programa Minha Casa Minha Vida durante a passagem de Temer pela cidade.

Nesta terça-feira, 3, o Planalto anunciou que a cerimônia será em uma concessionária da Mercedes-Benz em São Paulo e não na fábrica em São Bernardo, onde foram produzidas 222 das 225 ambulâncias que o presidente vai entregar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários