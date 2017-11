Temer avalia ida de Imbassahy para a Transparência

O presidente Michel Temer avalia realocar o titular da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy (PSDB-BA), no Ministério da Transparência. Com o provável desembarque do PSDB do governo, o tucano é alvo de pressão do PMDB e de partidos do Centrão, principalmente o PP, que cobram a retirada de Imbassahy da articulação política.

O cargo de ministro da Transparência está com um interino desde maio, quando o então titular, Torquato Jardim, saiu para assumir a Justiça. O posto vem sendo ocupado por Wagner Rosário, secretário executivo.

O substituto do tucano deve ser do PMDB. Um dos cotados é João Henrique de Almeida Souza, ex-deputado e atual presidente do Conselho Nacional do Sesi. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.