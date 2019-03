Temer aguarda oficial de Justiça com ordem de soltura da prisão ainda hoje

Às 17h15 desta segunda-feira, 25, o ex-presidente da República Michel Temer (MDB) aguardava que um oficial de Justiça chegasse à sede da Superintendência da Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro levando sua ordem de soltura, para ser libertado da prisão, ainda durante a tarde ou a noite desta segunda-feira. Não foi confirmado para onde o ex-presidente seguirá. Ele se submeteu a exame de corpo de delito na própria Superintendência da PF. Ao sair, possivelmente voltará para São Paulo, onde mora e foi preso.

Temer está preso desde a última quinta-feira, 21, por ordem do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Sua libertação foi autorizada pelo desembargador Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), perante o qual foram impetrados na semana passada dois habeas corpus em favor de Temer.