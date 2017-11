Temer agradece aos cuidados da equipe médica em mensagem postada no Twitter

O presidente Michel Temer agradeceu no final da manhã desta segunda-feira, 27, os cuidados recebidos da equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, onde esteve internado desde a noite de sexta-feira (24) para fazer uma angioplastia em três artérias coronárias. "Bom dia! Agradeço os cuidados da equipe médica e o carinho das pessoas que torceram e rezaram por mim. Já, já estarei de volta ao trabalho", postou o presidente em sua conta no Twitter.

O presidente teve alta na manhã desta segunda do hospital paulistano e seguiu direto para Brasília. De acordo com informações dadas pela Secretaria de Imprensa da Presidência às 12h, Temer ainda não havia chegado à capital federal neste horário.