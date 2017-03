Temer: a reforma da Previdência vai levar em conta os interesses do País

O presidente da República, Michel Temer, destacou, ontem (07), a importância da reforma da Previdência para o País e para os brasileiros. Ao participar da 46ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), em Brasília (DF), ele ressaltou que a reforma da Previdência vai levar em conta os interesses do País. “É preciso mudar e é urgente. Tudo isso é para preservar os mais carentes", afirmou.

Durante a cerimônia, Temer aproveitou para homenagear as mulheres e falou sobre a necessidade de igualar as oportunidades no mundo profissional. “A igualdade de oportunidades entre mulheres e homens será o futuro do trabalho incansável e cotidiano de cada um de nós em todas as esferas da vida. Muito já se fez, mas nós sabemos que muito ainda há por fazer”, disse o presidente.

O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) é um colegiado composto por representantes da sociedade civil. Esse grupo tem a missão de fazer o assessoramento direto do presidente da República. É o único conselho que trata de todas as áreas de atuação do Poder Executivo.

Os conselheiros constituem um fórum qualificado para discutir políticas públicas e propor medidas que estimulem o desenvolvimento do País.

