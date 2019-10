Teixeira solicita implantação de uma Agrovila em Distrito de Dourados

Foto: Divulgação

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou, na Assembleia Legislativa, indicação pedindo aos deputados federais e senadores representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, apoio na viabilização de recursos da União a serem investidos na implantação de uma Agrovila no Distrito de Panambi, município de Dourados, para que ali sejam assentadas cerca de 100 famílias.

De acordo com o deputado o atendimento a esta solicitação também promoverá maior fluxo de alunos e garantirá o pleno funcionamento da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, que hoje possui um pequeno número de estudantes, ao mesmo tempo em que a instalação da Agrovila incentivará a fixação do homem na terra, “medida fundamental e decisiva para o crescimento e desenvolvimento do Distrito, para os assentados retomarem a produção, garantindo seu sustento e a subsistência das famílias”, afirma Teixeira.

O deputado afirma também que recebera, do Vereador Alberto Alves dos Santos – Bebeto, por meio da Indicação n° 2071/2019 pedido de apoio junto ao INCRA e à Bancada Federal representativa do Estado de Mato Grosso do Sul, objetivando ação conjunta e a viabilização de recursos para serem investidos na destinação de um espaço que atenda ao projeto de implantação de uma Agrovila no local.