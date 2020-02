Teixeira pede instalação de sistema de energia solar em Santa Casa de Corumbá

Foto: Divulgação

Atuando com a missão de proporcionar economia e melhor gestão dos recursos da Santa Casa de Corumbá, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) – 1º secretário da Assembleia Legislativa, pediu apoio dos deputados federais e senadores na possibilidade de viabilização de recursos federais para a implantação e instalação do sistema de energia solar fotovoltaica na instituição.

De acordo com Zé Teixeira, a indicação garantirá a Santa Casa, a utilização de energia limpa e renovável, contribuindo com a preservação do meio ambiente, bem como a economia e redução dos gastos por parte do Poder Público após a instalação do sistema.

“Em apoio ao solicitado, encaminhamos a reivindicação para apreciação de nossa Bancada Federal, considerando que a posição geográfica do nosso País favorece o aproveitamento da energia solar, uma fonte de energia limpa, renovável, de pouca manutenção e importante na medida em que reduz a carga sobre as usinas hidrelétricas, uma vez que temos enfrentado períodos de escassez de chuva cada vez maiores”, finaliza.