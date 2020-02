Teixeira apresenta indicações que beneficiarão Caarapó

Foto: Divulgação

Intercedendo em prol da população de Caarapó, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou 03 proposições que visam melhorar a qualidade de vida dos caarapoenses, possibilitando mais investimentos em infraestrutura e assistência social no município.

O parlamentar intercedeu, na Assembleia Legislativa, pela destinação de um ônibus adaptado para atender aos alunos da APAE do município, bem como, a viabilização de recursos a serem investidos na reforma do antigo Clube dos Trabalhadores e construção de uma piscina com hidromassagem no local, prédio que atualmente abriga o Projeto Conviver e a realização de obras de recapeamento das vias asfaltadas do Distrito de Nova América.

Para Teixeira, o atendimento ao pleito possibilitará mais desenvolvimento ao município. “De forma efetiva contribuímos para o fortalecimento de uma cidade extremamente importante para Mato Grosso do Sul, promovendo inúmeros benefícios não só para as pessoas que ali residem, como também, para toda região”, finaliza Teixeira.

Serviço – Os pedidos apresentados pelo atual 1º secretário da Casa de Leis, foram lidos e aprovados em plenário. As proposições seguiram para o Governo do Estado e para conhecimento dos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul.