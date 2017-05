TCU estima que rombo nas contas públicas de 2017 pode chegar a R$ 185 bi

O Tribunal de Contas da União (TCU) estimou que o rombo nas contas públicas de 2017 pode chegar a R$ 185 bilhões, superando o valor de R$ 139 bilhões estimado pelo governo.

Os cálculos foram realizados pela Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) do TCU, com base nas informações da Lei Orçamentária Anual (LOA) disponíveis em fevereiro. Em março, após avaliação bimestral, o Executivo fez uma nova análise das contas, mantendo a mesma meta de déficit, mas com contingenciamento adicional de R$ 42,2 bilhões. O dado atual do TCU, portanto, não considera esse contingenciamento.

Em outubro do ano passado, a corte de contas chegou a estimar que o rombo neste ano poderia chegar a R$ 283 bilhões. Desde então, porém, novas premissas foram incorporadas ao cálculo, como a PEC do teto de gastos, o que derrubou o valor.

