TCE-MS participa de reunião da Rede de Ouvidores do Estado

A criação e implantação de Ouvidorias nos órgãos públicos para servir de canal de comunicação entre a população e os setores da área pública - Foto: Olga Cristhian da Cruz Mongenot

Na oportunidade, Gilton Almeida, fez a apresentação do calendário de Cursos de Certificação de Ouvidores da Controladoria Geral da União (CGU), a criação e implantação de Ouvidorias nos órgãos públicos para servir de canal de comunicação entre a população e os setores da área pública e, ainda, apresentou sobre a campanha junto aos meios de comunicação com a finalidade de divulgar a importância da ouvidoria seja na área pública e privada enquanto ferramenta de gestão.



Comitê Gestor - é composto por Gilton Almeida, presidente ouvidor geral; pela vice-presidente Cristiane Ferreira, ouvidora da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (AGEPAN); pelo secretário da Rede de Ouvidorias, Álvaro Scriptore Filho, representando a Ouvidoria do Tribunal de Contas de MS; Silasneiton Gonçalves, procurador de justiça e ouvidor do Ministério Público; Janaína Teodoro de Faria da Controladoria Geral da União (CGU), Renata Lara da ouvidoria geral do Estado de MS e Liane Santos do SEBRAE-MS.