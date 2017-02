TCE-MS determina que gestores públicos devolvam R$ 560 mil em impugnações

Na tarde desta quarta-feira (22), os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) durante a Sessão do Pleno presidida pelo conselheiro Waldir Neves, relataram um total de 37 processos. Aplicaram um total de 3.231 Uferms (R$ 78.933,33) em multas, e ainda determinaram que gestores e ex-gestores públicos devolvam o valor de R$ 560.134,38 (quinhentos e sessenta mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos) em impugnações, aos municípios de Ribas do Rio Pardo, Aparecida do Taboado, Bodoquena e para Rio Brilhante. A mesa da Sessão do Pleno ainda foi composta pelo Procurador Geral Adjunto do Ministério Público de Contas, José Aêdo Camilo.

Iran Coelho das Neves – o conselheiro deu o seu voto em sete processos. Em cinco processos o conselheiro julgou as Prestações de Contas de Gestão, e quatro desses foi julgado como Contas Regulares, são eles: TC/5437/2013 – da Câmara Municipal de Cassilândia; TC/6439/2013 – do Fundo Municipal de Assistência de Chapadão do Sul; TC/4129/2014 – do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Água Clara e o TC/7058/2014 – da Procuradoria-Geral do Estado. Somente no processo TC/1446/2011, referente a Prestação de Contas da Câmara Municipal de Alcinópolis (exercício 2010), administração da então presidente da Câmara, Isabel de Souza Silveira, foi julgada como Contas Irregulares.

Marisa Serrano – sob a relatoria da conselheira ficou um total de dez processos. Em três destes, foi determinada a devolução de impugnações ao erário dos municípios de Ribas do Rio Pardo e para Aparecida do Taboado.

Ribas do Rio Pardo: para os cofres do município foi determinada a devolução de impugnações em dois processos. No TC/119511/2012, a conselheira votou pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apurados no relatório de auditoria n. 98/2012, realizada na Câmara do município (período de janeiro a dezembro de 2011). Foi aplicada a multa de 400 Uferms (R$ 9.772,00) ao ex-presidente da Câmara Municipal, Justino Machado Nogueira, em razão das seguintes irregularidades: contratos acima do limite; pagamento irregular de diárias; despesas estranhas ao objetivo do legislativo, divulgação de matérias sem comprovação, despesas com refeição e hospedagem, despesas sem comprovação, dentre outras. A conselheira determinou ainda pela impugnação de R$ 266.882,62 (duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos) sob a responsabilidade também do ex-presidente da Câmara de Ribas do rio Pardo, Justino Machado Nogueira, pelas irregularidades apontadas anteriormente.

No processo TC/02733/2012, a conselheira acompanhando a análise do corpo técnico da 6ª ICE e o parecer do Ministério Público de Contas, votou também pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no Relatório de Inspeção Ordinária n. 12/2011, realizada na Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo (período de janeiro a dezembro de 2010). Em razão dos contratos não encaminhados ao TCE; das diárias sem comprovação; de pagamento de diária incompatível; material de escritório, de expediente e de construção adquiridos sem licitação; Pagamento irregular de Sessões extraordinárias, dentre outras irregularidades, a conselheira aplicou a multa de 300 Uferms (R$ 7.329,00) sob a responsabilidade do ex-presidente da Câmara e ordenador de despesas á época, Justino Machado Nogueira, e também pela impugnação de R$ 252.255,00 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinco reais) a ser devolvido ao erário do município sob a responsabilidade do ex-presidente da Câmara, Justino Machado Nogueira, pelas irregularidades citadas acima.

Aparecida do Taboado: no processo TC/119107/2012, a conselheira votou pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apontados no Relatório de Auditoria n. 91/2012, realizada na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado (período de janeiro a dezembro de 2010). Em razão de convênios irregulares; Ausência de comprovação de publicação de matérias jornalísticas; Ausência de comprovação da efetiva realização de serviços com assessorias e consultorias; Ausência de licitação e de encaminhamento de contratos ao TC/MS e pela inconsistência dos registros do IPTU. Pelas irregularidades apresentadas, a conselheira aplicou a multa de 150 Uferms (R$ 3.334,50) ao ordenador de despesas, prefeito à época, André Alves Ferreira e também sob sua responsabilidade foi determinada a devolução ao erário do município o valor de R$ 29.909,76, em impugnação.

Ronaldo Chadid – a cargo do conselheiro ficaram 15 processos entre regulares e irregulares, sendo que em um foi determinada a devolução ao erário do município de Bodoquena.

Bodoquena: o conselheiro votou pela irregularidade dos atos de gestão praticados pelo então Prefeito Jun Iti Hada, identificados no Relatório de Auditoria n. 39/2015 (período de janeiro a dezembro de 2013), no processo TC/15376/2015. O conselheiro imputou a impugnação de R$ 3.527,00, ao então prefeito Jun Iti Hada decorrente das seguintes irregularidades: R$ 1.200,00 referentes ao pagamento à Siufi e Siufi LTDA – Hotel Águas de Bodoquena, por hospedagens duplas; R$ 150,00 referentes a apagamento à V.R Alves ME NE, decorrentes de três pernoites, com valor unitário de R$ 50,00 cada; R$ 1.645,00, referente a pagamento a Oliveira & Wutzke, Ltda-ME, decorrente de 47 pernoites com valor unitário a R$ 35,00 e ainda, R$ 532,00, referente a 28 refeições, com valor unitário de R$ 19,00. Foi, ainda, aplicado a multa de 29 Uferms (R$ 708,47) o que corresponde a 20% do valor do dano causado ao erário, também sob a responsabilidade de Jun Iti Hada.

No processo TC/2178/2011/002, o conselheiro Ronaldo Chadid ainda votou pelo não provimento do Recurso Ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de Brasilândia, Antônio de Pádua Thiago, mantendo a Decisão Simples n. 913/2012 proferida pela 1ª Câmara do TCE/MS, que diz: declarar irregular e ilegal o Procedimento Licitatório e, a Formalização Contratual; aplicar a multa regimental no valor de 500 Uferms (R$ 12.215,00), sob a responsabilidade do ex-prefeito Antônio de Pádua Thiago, por grave infração à norma legal.

Osmar Domingues Jeronymo – o conselheiro votou pela regularidade e irregularidade de cinco processos. Em um processo, foi determinada a devolução de impugnação ao erário de Rio Brilhante.

Rio Brilhante: no processo TC/16052/2013, o conselheiro votou pela ilegalidade e irregularidade dos atos praticados pelo ex-prefeito, Donato Lopes da Silva (período de janeiro a dezembro de 2012). Foi determinado pela impugnação do valor de R$ 7.560,25, que deve ser ressarcido ao erário municipal devidamente atualizado, sob a responsabilidade do ex-prefeito, referentes a seguintes irregularidades: infração de trânsito cometida por servidor sem o devido desconto em folha de pagamento do infrator, e prestação de serviços sem a devida especificação dos mesmos, tanto na Nota de Empenho quanto na Nota fiscal. Ainda em razão das irregularidades apontadas, foi aplicada a multa de 1.000 (mil) Uferms (R$ 24.430,00) ao ex-prefeito Donato Lopes da Silva.

Após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS, os gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com recurso ordinário e/ou pedido de revisão, conforme os casos apontados nos processos.

