TCE-MS assina termo que conclui o recebimento das notas fiscais eletrônicas

O ato de assinatura realizado entre o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e a Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), em reunião na tarde desta quinta-feira (23), atesta a conclusão do recebimento pelo TCE-MS dos dados obtidos das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pelos órgãos públicos do Estado. Resultado positivo, fruto do modelo de gestão compartilhada, adotado pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Waldir Neves, visando a melhor utilização dos recursos públicos por parte dos gestores dos 79 municípios do Estado de MS.

Segundo o Diretor de gestão e Modernização do TCE-MS, Douglas Avedikian, a assinatura deste termo, atesta que o Tribunal de Contas recebeu tudo o que foi pedido, “é o termo de aceite do produto entregue, que durou um mês inteiro para que as cargas das notas pudessem ser encaminhadas aqui para a Corte de Contas”, revela.

Vale lembrar ainda, que o termo de cooperação assinado ano passado (2016), pelo presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Waldir Neves, e pelo titular da Secretaria de Estado de Fazenda, Márcio Monteiro, em uma solenidade realizada na Corte de Contas no dia 07 de dezembro, possibilitou que os auditores estaduais de controle externo tenham acesso às informações relativas ao Sistema de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pelos órgãos auditados pelo Tribunal de Contas.

Na reunião composta por técnicos da Corte de Contas e da Sefaz-MS, o termo foi assinado pelo Diretor de Gestão e Modernização do TCE-MS, Douglas Avedikian e pelo Diretor Técnico da Secretaria de Estado de Fazenda, Fábio Almeida.

