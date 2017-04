TCE do Rio retoma sessões plenárias depois de prisão de cinco conselheiros

A conselheira Marianna Montebello presidiu na manhã desta terça-feira, 4, a primeira sessão do Tribunal de Contas do Estado, desde a operação O Quinto do Ouro, que levou à prisão cinco dos sete conselheiros da corte.

Marianna compôs a mesa com três auditores substitutos, atendendo a um parecer interno que valida o quórum com a presença de apenas uma conselheira efetiva e três substitutos - o regimento interno autoriza que apenas um conselheiro seja substituído por vez.

Com plenário lotado, Marianna não fez nenhum comentário sobre a prisão dos seus colegas e limitou-se aos trâmites burocráticos. A conselheira anunciou que o governo do Estado entregou nesta segunda-feira, 3, as contas de 2016, das quais ela própria será relatora.

