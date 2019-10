Talento Regional é o novo programa da Rádio e TV Assembleia

Músicos durante a entrevista para o programa Talento Regional, que será exibido pela Rádio e pela TV Assembleia

Trazer novos talentos, em diferentes estilos musicais, é o objetivo do Talento Regional, que estreia nesta sexta-feira (4) na grade de programação da Rádio e TV Assembleia. O programa Talento Regional que vai apresentar o melhor da música regional sul-mato-grossense e será exibido quinzenalmente. O programa é apresentado e produzido por Janaína Garcia e Kleber Nogueira com um formato híbrido, ou seja, será transmitido tanto pelo rádio quanto pela TV.

Nessa primeira edição, o Talento Regional traz os músicos Rick Bergamo e Renato Mendes, que vêm se destacando no cenário regional e nacional com o seu estilo blues original.Os músicos que integram o rol de artistas em Mato Grosso do Sul decidiram unir seus talentos em uma única apresentação. Juntos, eles fazem releituras de clássicos do blues dos anos 50 e 60 dando muita originalidade ao trabalho com o som da gaita.

Além das versões de B.B. King, Muddy Waters e T-Bone Walker os dois têm trabalhado com músicas nacionais com toques nunca antes imaginados. Essa é mais uma forma da Assembleia Legislativa contemplar o trabalho de cidadãos sul-mato-grossenses. O programa é inserido na grade diária da programação da Rádio e TV ALEMS (canal 9 da NET) e também estará disponível no canal do YouTube e na Rádio Assembleia.