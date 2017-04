Superintendente da PF no RS é nomeado diretor de Inteligência Policial da PF

O Diário Oficial da União desta terça-feira, 11, confirma a exoneração de Sandro Luciano Caron de Moraes do cargo de diretor de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, desde o dia 21 de fevereiro. Para substituir Caron de Moraes, foi nomeado Elton Roberto Manzke, atual superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul.

A Coluna do Estadão antecipou em janeiro que o delegado Caron de Moraes iria deixar o cargo por ter sido escolhido para ser adido policial da Embaixada do Brasil em Lisboa.

O Diário Oficial desta terça traz ainda a exoneração de Cláudio Perét Dias do cargo de diretor do Departamento de Políticas de Justiça da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania. Para seu lugar foi nomeado Jorge da Silva.

Veja Também

Comentários