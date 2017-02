Sudeco realiza reunião em Nova Andradina

Saiba Mais LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTOS Aumento da atuação do BRDE em MS demonstra falhas do Banco do Brasil

A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) realizará o 'Diálogo para o Desenvolvimento da Região Leste do Mato Grosso do Sul', na próxima sexta-feira (17), em Nova Andradina. O objetivo do evento, uma parceria com a prefeitura municipal e com o Governo Federal, é possibilitar a compreensão dos pleitos dos empreendedores locais e apresentar produtos da autarquia que possam auxiliá-los na consolidação e expansão de seus negócios.

Representantes da Superintendência e do Banco do Brasil falarão sobre as condições para adquirir financiamentos pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e pelo Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO).

“Nosso objetivo é apresentar os Fundos Constitucional e de Desenvolvimento e mostrar como eles podem atender o meio empresarial, tanto do agronegócio, quanto da indústria, do comércio e da área de serviços”, ressaltou o superintendente da Sudeco, Antônio Carlos Nantes de Oliveira.

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) ministrará a palestra “Buscando recursos financeiros”, sobre como empresários e produtores devem se organizar financeiramente para iniciar ou aumentar seus negócios, além de apresentar as linhas de crédito disponíveis no mercado.

Haverá também um espaço para debate e esclarecimento de dúvidas quanto ao processo de desenvolvimento em curso na região Leste do Mato Grosso do Sul.

O encontro é o quinto, dos 25 eventos que estão sendo promovidos pela Sudeco, nos três estados da região Centro-Oeste.

Veja Também

Comentários