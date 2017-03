STJ aceita pedido do Ministério Público Federal para investigar governador do PR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitou pedido do Ministério Público Federal para investigar o governador do Paraná, Beto Richa. A autorização do inquérito foi dada nesta quinta-feira (30) pela relatora do caso na Corte, ministra Nancy Andrigui.

Como o processo corre em segredo de Justiça, não há informações oficiais sobre as características da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Ao atender o pedido da PGR, a ministra do STJ determinou também a realização de algumas diligências como a coleta de provas e prestação de depoimento dos envolvidos.

A Agência Brasil buscou contato com a assessoria do governador, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

