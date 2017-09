STF vai julgar chapa avulsa; Carvalhosa se lança candidato

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgará no dia 4 de outubro se pessoas que não são filiadas a partidos políticos podem se candidatar em eleições. Nesta segunda-feira, 25, o advogado Modesto Carvalhosa afirmou, em Belo Horizonte, que pretende se candidatar "de forma independente" à Presidência no ano que vem. Em maio, um grupo de juristas e colegas de profissão lançaram o nome de Carvalhosa, de 85 anos, ao Planalto.

"Tem de ser uma candidatura independente. Não estou a serviço de legendas", disse Carvalhosa, que participou de seminário de empresários. "Tem de acabar com esses partidos tradicionais, ter eleições livres, com candidatos filiados ou não", afirmou. Segundo o advogado, sua decisão de se candidatar partiu da "indignação de toda a população brasileira à casta política".

Nesse caso, a candidatura de Carvalhosa depende de definição do STF. O ministro Luís Roberto Barroso liberou recentemente para julgamento ação que discute a possibilidade de pessoas sem filiação a partidos concorrerem em eleições. Nesta segunda, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou ser contra candidatura avulsa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

