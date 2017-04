STF entrega à PF 30 inquéritos da lista de Fachin

A Polícia Federal informou que recebeu 30 inquéritos do Supremo Tribunal Federal (STF) decorrentes da delação da Odebrecht. Os inquéritos vão tramitar perante a Corte máxima. A relação não foi divulgada. Com a chegada dos inquéritos, a PF vai dar andamento à investigação de políticos com foro privilegiado.

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de 76 inquéritos com base nas delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht. Deste total, 40 vão apurar se parte da elite política nacional não apenas aceitou doação de campanha em troca de boas relações com a empreiteira, mas exigiu o pagamento de propinas para aprovar leis e garantir contratos e a permanência da empresa em obras públicas. Ao abrir os inquéritos, em 4 de abril, o ministro Fachin autorizou também diligências pedidas pela Procuradoria-Geral da República.

