STF chega aos 'trending topics' após decisão de soltar Dirceu

As redes sociais reagiram ao voto do ministro do STF Gilmar Mendes, que decidiu pela liberdade de José Dirceu. A hashtag #STFVergonhanacional chegou ao topo do trending topics nacional. Memes pedindo a renúncia de todos os ministros do Supremo também foram compartilhados.

No Twitter, o movimento Vem Pra Rua disse que "Gilmar Mendes declarou guerra à Lava Jato". Mesmo antes do fim da votação, a @Suxbernardo avisava: "Se acontecer o previsto, prevejo muitas fotos do Gilmar Mendes com foices e martelos". Dito e feito, não faltaram acusações sobre o "petismo" do juiz. A foto de um encontro entre Mendes e o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) em Portugal foi compartilhada para insinuar um conluio.

Usuários do microblog se diziam "perplexos" com a decisão. O @cydlos escreveu: "Vivendo pra ver petista apaixonado pelo Gilmar Mendes". Petistas rebateram como o @woodstock_59 "Gilmar Mendes nunca soltaria um petista, a não ser para defender o @AecioNeves e o PSDB". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários