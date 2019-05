STF aprova lista tríplice para vaga no TSE; Bolsonaro deve reconduzir Tarcísio

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou na tarde desta quinta-feira, 9, uma nova lista tríplice para a vaga de ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) destinada à classe de juristas. Os nomes que serão encaminhados ao presidente Jair Bolsonaro são os dos advogados Tarcísio Vieira, Carlos Horbach e Carlos Velloso Filho. O presidente tem de necessariamente escolher um dos três nomes da lista para o TSE.

Segundo a reportagem apurou, a tendência é que Bolsonaro escolha o nome de Tarcísio e o reconduza por mais dois anos ao cargo. Tarcísio participou nesta manhã, no TSE, de sua última sessão plenária de seu primeiro biênio como integrante efetivo da Corte Eleitoral, mas tem direito a mais dois anos. Na ocasião, a presidente do TSE, Rosa Weber, disse que espera em breve "saudar o ministro Tarcísio em um bem-vindo retorno".

As escolhas para o TSE são importantes para o Planalto já que a campanha de Bolsonaro à Presidência da República é alvo de oito processos que apuram supostas irregularidades, como disparo em massa de mensagens no WhatsApp contra o PT, ataque cibernético ao grupo de Facebook Mulheres Unidas contra Bolsonaro e outdoors espalhados com o nome de Bolsonaro em diversos municípios brasileiros. A defesa da campanha nega irregularidades.

Na votação secreta dos ministros do Supremo para definir os nomes da lista tríplice, Tarcísio e Carlos Horbach receberam dez votos, enquanto Carlos Velloso Filho teve sete e Fabrício Medeiros, quatro. Cada ministro pode votar em até três nomes para compor a lista.

No mês passado, Bolsonaro nomeou o advogado Sérgio Silveira Banhos (então ministro substituto do TSE) para a vaga de titular ocupada por Admar Gonzaga, que desistiu de ser reconduzido.

O TSE é formado por sete ministros titulares. Três são oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF), dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e outros dois são advogados. Enquanto os ministros do STF e do STJ seguem um esquema de rodízio para atuar no TSE, os representantes da classe de juristas são escolhidos por meio de lista tríplice submetida ao presidente da República.