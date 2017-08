STF aprova lista tríplice para ministro substituto do TSE

O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou uma lista tríplice com os nomes de advogados para serem analisados pela Presidência da República, que tornará um deles ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os três nomes da classe de juristas eleitos pelo STF são Sérgio Silveira Banhos, Carlos Bastide Horbach e Marilda de Paula Silveira, nesta ordem.

Caberá ao presidente Michel Temer indicar um dos três como substituto do TSE. É tradição o governo escolher o primeiro da lista. Banhos e Horbach faziam parte da última relação aprovada. O novo nome é o de Marilda de Paula, que atuou na ação que buscava a cassação da chapa Dilma-Temer como advogada do PSDB, partido que propôs o processo.

Ela é professora do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), do qual o presidente do TSE e ministro do STF, Gilmar Mendes, é sócio. Marilda de Paula também assinou, em 2016, como advogada do PPS, um mandado de segurança contra a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como chefe da Casa Civil na administração da ex-presidente Dilma Rousseff. O relator Gilmar Mendes impediu a posse de Lula, em decisão liminar.

