Solidariedade Mulher reúne militantes em Campo Grande

Dirigente estadual do partido, Bosco Martins destacou participação ativa e efetiva da mulher na política - Divulgação/Maurício Alves

"Mulheres em Ação", evento organizado pelo Solidariedade Mulher, debateu Políticas para "Elas" e reuniu lideranças femininas, ativistas sociais e políticas na Capital no último sábado (18) e lotou o plenário do auditório da Câmara Municipal. Cerca de cem mulheres debateram o fortalecimento da Política Nacional para Mulheres e pediram: "mais direitos, participação e poder".

A abertura oficial contou com a presença do dirigente estadual do partido, Bosco Martins, que representou o governador Reinaldo Azambuja, do presidente estadual do SD, Ildemar da Mota, do presidente municipal, vereador Papy, do vereador Lucas de Lima e do líder evangélico e comunitário Sérgio Ribeiro.

Todos os presentes destacaram os avanços e conquistas alcançadas pelas mulheres ao longo dos anos e falaram da importância do trabalho que desempenham, pedindo por um atendimento melhor "na educação e saúde com equidade, igualdade".

Em sua fala, o dirigente Bosco Martins criticou o preconceito que ainda existe em relação a mulher na política: "infelizmente ainda é chamada mais para cumprir cota em chapa majoritária do que por sua trajetória no dia a dia dos homens e das pessoas".

Martins disse esperar que o SD seja realmente um partido diferente também em relação a luta feminina: "Temos de colocar em prática a contribuição dos conselhos dos direitos da mulher, dos movimentos feministas e das mulheres para a efetivar a igualdade de direitos e oportunidades. E também avançarmos nas políticas públicas desenvolvidas para Mulheres no âmbito municipal, estadual e federal, com um sistema político que tenha a participação dela com igualdade e recursos, inclusive financeiros para sua atuação política," discursou.

Representando as mulheres na mesa de debates estavam a presidente municipal do SD Mulher, Waleska Borges e a presidente estadual do partido, Selma Piere que destacaram "essa etapa importante para discussões das temáticas referentes a participação e aos direitos da mulher na política."

Além disso, elas confirmaram participação do SD Mulher na discussão propostas para a "Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, a ser realizada em 2018 pela direção nacional do Solidariedade."