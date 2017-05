Solidariedade-MS tem novas filiações e se consolida como alternativa política

O Solidariedade recebeu cerca de 1.400 novos filiados neste último final de semana (05, sexta à noite) de lideranças comunitárias, novos militantes da Capital e que enxergam o partido como "a melhor alternativa política no Estado", disse no ato uma de suas principais lideranças o deputado Herculano Borges.

O evento organizado pelo deputado Herculano Borges lotou o auditório da Câmara de Campo Grande (sexta à noite, 05) e contou com as presenças de Luiz Antônio Adriano, o Luizão, dirigente nacional e secretário de Organização do SD, o dirigente estadual, Bosco Martins, o presidente estadual Ildemar da Mota, Alessandro Menezes, segundo vice-presidente da legenda e subsecretário de políticas Institucionais de MS, Adauto dos Santos, secretário executivo, representando a Fundação 1º de Maio, o diretor técnico, Diógenes Sandin; o coordenador de políticas públicas, Cláudio Prado; membro do conselho curador da Fundação e a advogada Denisy Nery, além dos vereadores da Capital, Papy e Lucas de Lima.

O dirigente nacional Luizão destacou números nacionais e estaduais, indicam o fortalecimento do partido em todo Brasil e no Estado se firmando como um dos principais partidos e já ultrapassou em números a famigerada "cláusula de barreiras" que definirá após a reforma política quais as agremiações partidárias que se manterão em atividade. Segundo Luizão: " o SD não completou ainda quatro anos de existência e já conta com 166 mil filiados em todo país e comissões provisórias ou diretórios em 3.177 municípios. No MS já são mais de 3 mil filiados e a meta de atingir 5 mil nesse ano já está praticamente alçada com as novas filiações", disse.

O dirigente estadual do partido, Bosco Martins falou como representante do governador Reinaldo Azambuja e justificou sua ausência: "o governador Reinaldo ainda está em transito (nesta sexta) quando retorna da Bolívia onde se reuniu com o presidente Evo, para tratar de assuntos do interesse do Estado, conforme foi amplamente divulgado," disse Martins. " O governador orientou a mim e ao Alessandro Menezes que também compõe a mesa, que enviássemos a todos dirigentes e novos filiados as boas vindas, sendo desta forma fazendo a opção partidária à única forma de fortalecer a democracia e filtrar a nova política", finalizou o dirigente estadual do SD.

O deputado Herculano Borges destacou os novos filiados de Campo Grande: "são importantes lideranças que se somam ao time do partido e chegam para nos ajudar no processo de fortalecimento e consolidação da legenda no Estado. São conquistas importantes, que nos dão a certeza de que o SD ganha força e se apresenta como alternativa política no Estado para nos conduzir a um futuro de muita projeção aqui em MS", avaliou Borges que lançou ainda num telão a campanha publicitária e que traz o novo slogan: "SOLIDARIEDADE para continuar mudando o MS".

O SD vem realizando campanha nacional de filiação em todos os estados frisando a disposição do Solidariedade de dialogar com a sociedade e com seu crescimento na preferência de todos brasileiros e brasileiras, sobretudo incentivando os jovens na "oxigenação e participação política partidária" como caminho para as mazelas da ultrapassada e tradicional política.

Veja Também

Comentários