Solidariedade já trabalha para eleger três deputados em MS

O Partido Solidariedade (SD) já estabeleceu meta para as eleições de 2018 em Mato Grosso do Sul, quando pretende eleger pelo menos um deputado federal e dois estaduais. A legenda realizou neste final de semana o I Encontro de Estratégias e Articulação em MS, na Câmara Municipal de Campo Grande, quando reuniu vereadores, vice-prefeitos eleitos em 2016, com lideranças estadual e nacional.

“O partido tem-se fortalecido e não temos dúvida de que alcançaremos essa meta de aumentar nossa representatividade no parlamento estadual e federal”, afirmou Idelmar da Mota Lima, presidente do diretório regional do SD.

O deputado estadual Herculano Borges (SD), presidente do diretório municipal do partido, também participou do encontro. Ele também afirmou que o partido tem condições sim de eleger dois parlamentares para a Assembleia Legislativa e um para a Câmara Federal.

“As bandeiras sociais empunhadas pelo Solidariedade vão consolidá-lo como um grande partido, não apenas em Mato Grosso do Sul, mas em todo o país”, afirma o vereador Papy eleito para o primeiro mandato que começa esta semana em Campo Grande. Papy, assim como outros parlamentares e lideranças do partido são a grande esperança da legenda nas eleições futuras na Capital e no Estado.

Para o vice-presidente do SD/MS, Alessandro Menezes, o envolvimento de grandes partidos nos escândalos de corrupção também vai contribuir para que o Solidariedade cresça mais rapidamente em todo o País.

