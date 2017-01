POLÍTICA AGRÁRIA | Sexta, 13 de Janeiro de 2017 - 18:00 Solidariedade de MS e FNL firmam parceria na luta agrária O deputado estadual Herculano Borges e o dirigente Nei Coutinho se encontraram na sede do Diretório Estadual do partido para firmar parceria na luta por condições de trabalhado e desenvolvimento no campo