Solenidade marca lançamento da Câmara do Comércio Brasil Portugal em MS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Paulo Corrêa (PSDB), participou na noite desta quarta-feira (27) do lançamento da Câmara do Comércio Brasil Portugal em MS, que aconteceu no espaço Prime, Clube Estoril, em Campo Grande.

Voltada para o fortalecimento das relações comerciais, culturais, políticas e sociais entre MS e Portugal, a Câmara de Mato Grosso do Sul é a 17ª câmara portuguesa do Brasil e a 53ª do mundo. “Esta Câmara de Comércio é interessantíssima para o Estado de Mato Grosso do Sul. Já temos empresários do Estado que têm produção em Portugal, vendendo para Mato Grosso do Sul, e nós temos agora a possibilidade também de vendermos nossos produtos para Portugal. Isso é importante para que o Estado possa cada vez mais conquistar novos mercados”, destacou Paulo Corrêa durante a solenidade.

O presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, Nuno Rebelo de Souza, explicou que o grande papel da organização é trazer para o Estado não só investidores portugueses, mas também de outros países que já mantém intercâmbio com Portugal. “Nós hoje em Portugal temos uma redes das câmaras e o objetivo é fazer missões cruzadas, ou seja, não só missões financiadas com fundos europeus, como também trazer muitas missões municipais de prefeituras portuguesas que hoje estão trazendo investidores para o Brasil, assim como as câmaras de outros países, que podem trazer investimentos para Mato Grosso do Sul”, disse.

Segundo o cônsul honorário de Portugal em Campo Grande, Fernando Gonçalves, o papel da câmara é garantir a integração entre os o Estado e o país europeu. “A Câmara de Comércio vem para somar mais uma vez no intercâmbio comercial entre Brasil e Portugal, porque é uma via de duas mãos, importação e exportação, trazer empresários de Portugal e levar empresários do Brasil pra lá”, pontuou.

Já o cônsul-geral de Portugal em São Paulo, embaixador Paulo Jorge Nascimento avaliou a visita à Mato Grosso do Sul como muito positiva, ressaltando que a câmara é uma forma de estreitar laços. “Com a criação da Câmara de Comércio de Portugal em Mato Grosso do Sul a expectativa é que ela possa contribuir para o fortalecimento desses laços. Hoje realizamos uma visita a todas as autoridades de Mato Grosso do Sul e estamos certos que poderemos fazer muitas ações em conjunto entre ambas as partes”.

A solenidade de instalação da câmara contou com a presença dos deputados Professor Rinaldo (PSDB), Antônio Vaz (PRB) e Felipe Orro (PSDB). Também nesta quarta-feira, a comitiva portuguesa visitou a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul e anunciou parceria com a Casa de Leis para fortalecer os laços entre os dois países.