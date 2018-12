'Só não concorri com Lula porque ele está preso', responde Bolsonaro

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, respondeu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em sua rede social. Na quinta-feira, 6, o petista disse, em entrevista à BBC Internacional, que Bolsonaro só ganhou a eleição, porque ele foi impedido de concorrer.

"Só não concorri com Lula porque ele está preso, condenado por corrupção", disse no Twitter o deputado federal do PSL.

O petista está preso em Curitiba, desde agosto deste ano, condenado a 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Nesta semana, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a analisar um habeas corpus do ex-presidente, mas o julgamento foi interrompido após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.

A entrevista de Lula foi a primeira desde que foi preso. Segundo a emissora britânica, a conversa ocorreu por meio de cartas, já que o ex-presidente foi proibido de conceder entrevistas na prisão pelo STF.