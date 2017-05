Situação e oposição convergem para eleições diretas como solução, diz Ana Amélia

A senadora Ana Amélia (PP-RS) afirmou nesta quinta-feira, 18, que a situação do País é "gravíssima" após as divulgações de denúncias envolvendo o presidente Michel Temer. Segundo ela, neste momento, "situação e oposição" convergem para uma mesma saída, que seria a eleição direta de um novo presidente da República.

"O Congresso está fragilizado com muitos dos seus membros envolvidos na operação Lava Jato e estaria sem condições políticas, constitucionais, morais e éticas de fazer um julgamento, uma eleição indireta, que não seria aceita pela sociedade", afirmou a senadora do PP - partido que atualmente compõe a base aliada do presidente Michel Temer.

O deputado oposicionista Alessandro Molon (Rede-RJ) também defendeu a realização de eleições diretas. "Eleições indiretas seriam inaceitáveis neste momento do Brasil. O Congresso que elegeu Eduardo Cunha não pode eleger o próximo presidente", afirmou Molon.

