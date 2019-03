Situação de ruas em bairros de Campo Grande preocupa deputado Antônio Vaz

O deputado estadual Antônio Vaz (PRB), apresentou na sessão legislativa desta quinta-feira (07), indicação ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Rudi Fiorese, solicitando o Cascalhamento e projeto de pavimentação asfáltica para o bairro Moreninha 4, para a rua Cândida Menezes Cintra.



“ Os moradores do bairro Moreninha 4, especialmente o Morada Margarida Lopes, trazem grande preocupação com as condições de trafegabilidade das vias do bairro e ainda, a poeira, que causa problemas de saúde,” afirmou Vaz.



Também foi indicado ao secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMATUR), Luiz Eduardo Costa, solicitando limpeza de terrenos e construção de calçadas.



“O terreno citado é de propriedade da prefeitura e encontra-se com entulho e lixo orgânico favorecendo a proliferação de insetos,” justificou Antônio Vaz.