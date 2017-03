Sindicalistas prometem represálias contra deputados e senadores de MS

Deputados e senadores de Mato Grosso do Sul que votarem pela reforma da Previdência Social, da forma como está proposta pelo governo, penalizando “mortalmente” os trabalhadores brasileiros, terão seus nomes e rostos estampados em outdoors, faixas, cartazes, banners e todo tipo de divulgação. A decisão foi tomada pelo Comitê Estadual de Defesa da Previdência Social, formado por sindicalistas ligados a todas as centrais sindicais de MS, reunidos em assembleia geral na sede da ACP.

“Não pode ser de outra forma. Temos eu nos unir e fazer nossos parlamentares entenderem que o que está em jogo é a vida do trabalhador brasileiro. Não tem como fazer política e agradar o governo, em detrimento do povo”, critica Antônio César Amaral Medina, coordenador geral do SINDJUFE/MS (Sind. dos Servidores do Poder Judiciário e Ministério Público da União em MS), um dos presentes à reunião e membro do comitê.

Amaral Medina disse que já está bem claro, para a opinião pública inclusive, que o problema da Previdência Social não é assim tão grave quanto o Governo Federal tenta repassar. Os números comprovam isso, que se estancar as “sangrias” feitas pelo próprio Governo, a Previdência Social caminha bem, sem problemas.

O Comitê Estadual de Defesa da Previdência Social está organizando também algumas atividades em protesto às ameaças que tramitam em Brasília. Entre as medidas, segundo o coordenador do SINDJUFE/MS está a paralisação geral dos trabalhadores e uma grande manifestação pública em MS, no dia 15 de março. O ato, já denominado, é “Diga NÃO à reforma da aposentadoria”.

VEJA O QUANTO E O QUE É PAGO COM O DINHEIRO DA PREVIDÊNCIA – R$ 683 BILHÕES

R$ 436,0 bilhões .......................... Benefícios Previdenciários

R$ 41,8 bilhões ............................ Benefícios Assistenciais

R$ 26,9 bilhões ............................ Bolsa Família e Outros

R$ 102,2 bilhões .......................... Saúde

R$ 48,2 bilhões ............................ Benefícios do FAT

R$ 27,9 bilhões ............................ Outras Despesas

Fonte: ANFIP – Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil

SINDICATOS PRESENTES – Além da presença do deputado estadual João Grandão e de Amaral Medina, do SINDJUFE/MS, estiveram reunidos e integram o Comitê, os seguintes sindicalistas:

MARIUZA A. L. GUIMARÃES (ADUFMS)

ADILSON N. DOS SANTOS (SINDSEP/MS/CONDSEF)

ANA CRISTINA ABDO FERREIRA (SINDSEP/MS - CONDSEF)

JOÃO NASCIMENTO (SINDSEP/MS - CONDSEF)

ARNALDO FERREIRA DOS. S. FILHO (SINDSEF/MS - CONDSEF)

NELSON ROBERTO DA SILVA RAMOS (SINDICARGAS-MS)

CLAUDIO MARCILIO DA SILVA (SINTESAÚDE)

LUIZ OSÓRIO (ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO INSS)

WEBERGTON SUDÁRIO (FETRICOM/MS)

ISASOL PEREIRA (ANFIP/MS)

FRANCISCO CRALOS DE ASSIS (SINDFISCAL/MS)

SERGIO VILELA TISTA (SINTECT/MS)

ELISANGELA PRUDENTINO (UBM - UNIÃO BRASILEIRA DE MULHERES)

GASPAR F. HICKMANN (SINTSPREV-MS)

RAMIRO MOYSES NETO (FETAGRI/MS)

JOSÉ DOS SANTOS BRITO FILHO (SEEB-CG/MS)

EDVALDO FRANCO BARROS (SEEB-CG/MS)

ELVIO MARCOS VARGAS (SINERGIA-MS)

VILSON GIMENEZ GREGÓRIO (FTIA-MS)

EBER BENTAMIN (SINTECT-MS)

TEREZA PIRES (INSS)

LUCILIO SOUZA NABIZE (ACP)

ELIO ARAÚJO (CNTSS/SINTSPREV/MS)

MARILZE TEIXEIRA SATURNINO (SINTES/MS)

JOSÉ ABELHA NETO (SINTRACOM)

AGAMENON DO PRADO

Veja Também

Comentários