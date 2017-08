Simulação de fortuna recuperada pela Lava Jato chama atenção para filme no PR

Dois jovens conversam na Avenida XV de Novembro esquina com a Rua Voluntários da Pátria, em Curitiba (PR), base da Operação Lava Jato. Os amigos se perguntam se o que está diante deles é de verdade: uma pilha de dinheiro, com mais de quatro metros de altura. Mais precisamente R$ 4 bilhões em notas de R$ 100, uma simulação da quantia resgatada pela força-tarefa durante os três últimos anos da operação.

"Bastante dinheiro recuperado", diz um deles, o vendedor Pedro José dos Santos Neto, de 21 anos.

A pilha de dinheiro é cenográfica e foi montada no local para chamar atenção sobre o valor já recuperado pela Lava Jato. Durante a tarde desta segunda-feira, 28, dezenas de curiosos fotografaram a "dinheirama".

Já para o corretor Jaime Santos, de 58 anos, é a "demonstração da roubalheira". Ele diz que acompanha a Lava Jato "todo os dias". "É a primeira vez que a gente vê colarinho branco sendo preso", afirma.

O técnico em enfermagem Ueuidimar Schmidt, de 43 anos, se disse "chocado" com a quantidade de dinheiro. "Emoção muito grande de ver que (o dinheiro) foi recuperado", afirmou. "Tomara que continuem."

Nas telas

A pilha cenográfica faz parte das ações do filme "Polícia Federal - A Lei é Para Todos", que conta a história da Lava Jato desde seu início, até março de 2016, e estreia em 7 de setembro.

Rodado em parte em Curitiba, o filme fará sua primeira pré-estreia na cidade nesta segunda-feira, com presença de Antonio Calloni, Flávia Alessandra, Bruce Gomlevsky, Rainer Cadete, o diretor Marcelo Antunez e o produtor Tomislav Blazic.

Inspirado no livro homônimo de autoria de Carlos Graieb e Ana Maria Santos, o thriller monta o passo a passo da investigação e os esforços para desvendar o esquema de lavagem de dinheiro e desvios para pagamento de propina para executivos de uma estatal petróleo, empreiteiras, partidos políticos e parlamentares.

O elenco conta ainda com Marcelo Serrado, João Baldasserini, Ary Fontoura, entre outros. Com roteiro de Gustavo Lipsztein e Thomas Stavros, o longa tem distribuição da Downtown Filmes/Paris Filmes.

Sinopse

O filme conta a saga da maior e mais bem-sucedida operação de combate à corrupção da história do país - a Operação Lava Jato.

Pelo ponto de vista do delegado Ivan (Antonio Calloni) e de sua equipe da Polícia Federal, em conjunto com a força-tarefa do Ministério Público Federal, o longa revela os esforços para desvendar o esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a executivos de uma estatal de petróleo, empreiteiras, partidos políticos e parlamentares.

O thriller mostra ainda o papel decisivo da Justiça para que a investigação não fosse destruída pelas forças políticas envolvidas.

