Simone Tebet defende atuação do Senado na reforma da Previdência

Para Tebet, as acusações são injustas - Foto: Agência Senado

A senadora Simone Tebet (MDB) defendeu nesta segunda-feira (7) em Plenário o trabalho da CCJ (Comissão de Constituição e Justifica) e do Senado na discussão da reforma da Previdência (PEC 6/2019). Segundo ela, a atuação dos parlamentares tem sido “duramente” criticada pela imprensa.

Para Tebet, as acusações são injustas. A parlamentar afirmou que o Senado não é um “mero carimbador” da proposta aprovada pela Câmara. Ela disse ainda que a Casa vai aprovar a PEC paralela da Previdência (PEC 133/2019), com mudanças no texto original, e que o adiamento da votação em segundo turno por causa da discussão do Pacto Federativo não fará diferença.

"Não importa se votaremos a reforma da Previdência nesta quarta-feira ou no dia 22. Ela dificilmente consegue ser desidratada. Não cabem mais emendas de mérito. Cabem, sim, alguns poucos destaques no Plenário", disse.