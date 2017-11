Silas Zanata se reúne com o governador Reinaldo Azambuja

Silas Zanata ainda entregou ofício solicitando serviços e benfeitorias para o município, tais como o recapeamento da MS-274 e da MS-376 até MS-276 - Divulgação

O vereador Silas Zanata (PPS) o vice-prefeito Marisvaldo Zeuli e o presidente do diretório municipal do PPS, José da Silva Neto, se reuniram na semana passada com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Na oportunidade, eles falaram sobre projeto da reforma da previdência estadual dos servidores, onde os servidores, com salário superior ao teto, poderão contribuir com o Fundo Complementar do Serviço Público. Dessa forma, com o recolhimento maior da remuneração, os servidores terão o provimento integral pago após a aposentadoria.

Outra forma de ter o salário integral após a aposentadoria é contribuindo com a previdência privada, conforme Silas. A adesão a uma das opções ou nenhuma delas será decisão do próprio servidor. "Este projeto é o único meio de equilibrar as contas, o governador falou sobre as obras para o município de Dourados, disse que o as licitações para o tapa-buracos e o recapeamento das avenidas Marcelino Pires, Hayel Bon Facker e Joaquim Teixeira Alves estão em fase final devendo dar início nos próximos dias, assim como a construção do Hospital Regional e também nos próximos dias deve entrar em funcionamento o Hospital para cirurgias eletivas", explicou o vereador.

Silas Zanata ainda entregou ofício solicitando serviços e benfeitorias para o município, tais como o recapeamento da MS-274 e da MS-376 até MS-276, na região de Indápolis, pavimentação asfáltica do Travessão do Castelo e na Rua dos Caiuás ao Anel Viário, construção da uma ponte de concreto sobre o córrego Laranja Azeda, na MS-274, região de Macaúba, e implantação de iluminação nas MS-379, nas proximidades do presídio semiaberto.

Na ocasião, o governador disse ao vereador que os projetos de recapeamento da rodovia MS-274, a pavimentação asfáltica da Rua Caiuás e a ponte do córrego Laranja Azeda serão atendidos de imediato, solicitando que a prefeitura enviasse os projetos.

"A realização imediata das obras de recapeamento da MS-274 se faz necessária devido ao péssimo estado do trecho dessa rodovia, que se encontra totalmente danificada com buracos que tomaram conta de todo o pavimento, o que tem causado transtorno à população que utiliza a via", afirmou o vereador Silas Zanata.