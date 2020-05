"Seu moleque": vereadores de Campo Grande batem boca durante sessão da Câmara

O motivo da discussão foi o fato de Salineiro pedir “mais transparência” nos nomes indicados ao Programa de Inclusão Profissional (Proinc) - Foto: Reprodução

Quem acompanhou pelas redes sociais a transmissão de mais uma sessão da Câmara Municipal de Campo Grande se assustou com o “bate boca” que aconteceu na manhã de hoje (21) entre os vereadores André Salineiro (Avante) e Francisco Telles (PSD). O motivo da discussão foi o fato de Salineiro pedir “mais transparência” nos nomes indicados ao Programa de Inclusão Profissional (Proinc).

Telles questionou o requerimento apresentado por Salineiro, em que ele pede ao presidente da Funsat (Fundação Social do Trabalho), Luciano Silva Martins, a relação completa de todos os beneficiários, com lotação atual, data de entrada e identificação de cada um.

“Esse é pedido eleitoreiro e politiqueiro. Querer colocar em dúvida o trabalho do prefeito. Isso é uma forma de expor as famílias mais carentes. Por que isso, vereador?”- protestou Telles.

Na sequência, Salineiro rebateu as acusações. “Não vou descer ao nível do vereador Chiquinho Telles. Pela sua posição de líder de governo, às vezes tem que se sujeitar a coisas que eu, como homem, não me sujeitaria”- alfinetou.

Longe da tribuna era possível ouvir os gritos de Telles contra Salineiro. “É um moleque. É vergonha uma pessoa votar em você da forma como o senhor se comporta”.

Salineiro então chama Telles para a briga. “É muito fácil gritar de longe, queria ver gritar aqui, frente à frente comigo”.

O vereador Carlos Augusto Borges - que presidia a sessão - interrompeu a sessão por cinco minutos.