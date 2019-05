Sessões e programas da Câmara de Campo Grande serão transmitidas em canal aberto da TV ALMS

Populaçãopoderá acompanhar em casa as sessões ordinárias - Arquivo

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Câmara Municipal de Campo Grande e a Procuradoria Geral do Estado firmaram termos de cooperação para a exibição de programas na grade da TV ALMS. Agora, parte do conteúdo criado pela Câmara e pela PGE será transmitida na rede da Assembleia. A previsão é começar em até 90 dias.

“A Assembleia já tem uma estrutura de comunicação e está avançando. Dessa forma, a Câmara se une para que possamos cumprir com nossas obrigações, que é informar o que está acontecendo, aproximar o cidadão do Poder Legislativo e, também, por consequência, ser mais transparente com suas ações”, afirmou o presidente da Casa, vereador Prof. João Rocha.

No caso da Câmara Municipal, o termo de cooperação prevê quatro horas diárias, dividindo entre a exibição de programas editados e parte dedicada às sessões ordinárias e audiências públicas.

Em relação à Procuradoria Geral o Estado, o termo vai viabilizar a produção e exibição do Programa PGE em Ação, que vai mostrar o trabalho desenvolvido pelo órgão junto à população de MS.

“O Poder legislativo é a caixa de ressonância da população campo-grandense, é o que está mais próximo do cidadão. Temos sempre que prestar contas, sermos transparentes, principalmente às pessoas carentes que não têm condições de ter um canal fechado. O canal aberto chega a todos os cantos da nossa cidade, nas áreas urbana e rural”, disse o 1º Secretário da Câmara, vereador Carlão.

O deputado estadual Paulo Corrêa, presidente da Assembleia Legislativa, destacou a qualidade dos programas que serão levados aos sul-mato-grossenses e a importância dessa parceria. “Estamos trabalhando com afinco para iniciar na TV aberta, queremos ter uma TV diferenciada. Se Deus quiser em até 90 dias ou menos estaremos iniciando. Temos hoje 26 programas executados pela TV Assembleia. Estamos implementando programas de boa qualidade, valorizando isso para atingir o cidadão sul-mato-grossense para que a população acompanhe o trabalho das Casas Legislativas”, afirmou.