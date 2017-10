Sessão Solene nesta terça-feira celebra os 500 anos da Reforma Protestante

Proponente quer homenagear as igrejas históricas que iniciaram o movimento no Brasil - Divulgação

A Casa de Leis realiza nesta terça-feira (24), a partir das 19h, a sessão solene em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. A proposição da solenidade é do deputado Herculano Borges (SD) e será na Igreja Batista Memorial, que fica na Rua 13 de Maio, 4418, no bairro São Francisco.

“Na ocasião vamos homenagear as igrejas históricas que iniciaram o movimento aqui no Brasil como a igreja Luterana, Metodista, Batista, Presbiteriana e também as principais igrejas que surgiram no movimento neopentecostal por meio destas denominações”, destacou o parlamentar.

Serão homenageados os pastores: Adonias Moreira de Souza Junior, da Igreja Batista Brasileira, Antonio Vaz Neto, da Igreja Universal do Reino de Deus, Carlos Wilhelms, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Claudio Braga, da Igreja do Evangelho Quadrangular, Daniel Schneider, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Dionizio da Silva, da Igreja Assembléia de Deus Missões, Duanir Martins Ferreira da Igreja Presbiteriana Independente, Eliel Araújo de Alencar, da Igreja Assembleia de Deus Mato Grosso, Lucivaldo da Silva Lima, da Igreja Presbiteriana Renovada, Lurdeo Moura, da Igreja Batista Nacional, Matheus Carneiro Coelho, da Igreja Metodista Wesleyana e Ubiratan Silva, da Igreja Metodista do Brasil.

Os bispos Antonio Toneti, da Igreja Sara Nossa Terra e Alex do Carmo Almeida, da Igreja Mundial do Poder de Deus, e o apostolo Jose Edmilson Mota de Oliveira e o reverendo Jeferson Novaes da Silva, Igreja Presbiteriana do Brasil, também serão homenageados na noite desta terça.