Sessão solene nessa terça-feira entrega Comenda do Mérito Legislativo

O Presidente da ALEMS, Paulo Corrêa - Foto: Divulgação

Está agendada para a terça-feira (5) a sessão solene de entrega da Comenda do Mérito Legislativo, em alusão aos 40 anos do Parlamento Sul-mato-grossense. O evento está marcado para as 19h, no Plenário Júlio Maia, por proposição do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB).

Mais de 40 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul deverão ser homenageadas. “É o reconhecimento da Assembleia Legislativa para quem sempre acreditou no futuro desta terra, tendo contribuído de forma destacada para o desenvolvimento e projeção do nosso Estado”, destacou o presidente.

A solenidade é aberta ao público e imprensa e a Assembleia Legislativa fica localizada no Palácio Guaicurus, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 09, Parque dos Poderes, em Campo Grande.