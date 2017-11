Sessão solene, missa e reuniões fazem parte da agenda nesta semana da ALMS

Os eventos da semana são abertos ao público e à imprensa - Divulgação

Na primeira semana de novembro, de seis a dez, várias atividades estão previstas na agenda do Legislativo. Nesta segunda-feira (6) acontece a Santa Missa. O evento será realizado na Plenarinho Deputado Nelito Câmara, a partir das 8h30. O celebrante será o Padre Valdeci Marcolino, da Paróquia Nosso Senhor do Bonfim.

Na quinta-feira (24/10), a partir das 14h, também no plenarinho da Assembleia Legislativa, será realizada a reunião da Frente Parlamentar da Regularização Fundiária. O coordenador do grupo de trabalho é o deputado Renato Câmara (PT). Já às 19h30, acontece a Sessão Solene de entrega da Medalha Coronel PM Adib Massad, instituída pela Resolução 2,256/2017. A solenidade será no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Auditório Germano Barros de Souza. A proposição é do deputado Coronel David (PSC).

Às terças, quartas e quintas também são realizadas as sessões plenárias, a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia da Casa de Leis. Já as reuniões das Comissões Permanentes ocorrem nas terças e quintas. Na terça-feira (8/11), a partir das 8h, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúnem no plenarinho. O presidente do grupo de trabalho é o deputado Beto Pereira (PSDB). Também no plenarinho, na quinta (10/11), a partir das 8h, acontece a reunião da Comissão de Saúde, que é presidida pelo deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB).

Serviço - Os eventos são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está situada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, Bloco 9.