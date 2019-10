Sessão solene homenageará 47 médicos de diversos municípios de MS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza, na noite desta quarta-feira (23), sessão solene para entrega da “Medalha do Mérito Médico Dra. Jeanne Elizabeth Wanderley Tobaru” a profissionais que se destacam com serviços prestados à população sul-mato-grossense. Proposto pelo deputado Renato Câmara (MDB), o evento é alusivo ao Dia do Médico, comemorado na sexta-feira passada, dia 18.

A iniciativa da sessão tem a parceria do Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso do Sul. Serão homenageados 47 médicos de diversos municípios do Estado. O evento será realizado no Plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis, a partir das 19h30.

A medalha foi instituída pela Resolução 26/12 e deve ser entregue no dia 18 de outubro ou em dias próximas dessa data. Jeanne Tobaru, médica cardiologista, falecida em 4 de abril de 2010, presidiu a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em Mato Grosso do Sul, de 1989 a 1991. Durante 35 anos, atuou no Proncor, como médica e diretora clínica.