Sessão solene comemora o Dia do Povo Paraguaio nesta sexta-feira

A sessão solene é uma proposição do deputado estadual Cabo Almi

Por proposição do deputado estadual Cabo Almi (PT), será realizada nesta sexta-feira (11), a partir das 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia, a sessão solene em homenagem ao Dia Estadual do Povo Paraguaio.

A data foi instituída pela Lei estadual 2235/2001 e as celebrações antecedem as festividades do Dia da Independência do Paraguai que é comemorado no dia 15 de maio.“O evento é uma forma de reconhecer a contribuição dos paraguaios e descendentes que contribuíram para o desenvolvimento do nosso Estado”, destacou o parlamentar.

Ele ainda avaliou que muito além da polca, da guarânia, do tereré, da sopa paraguaia e do artesanato, o povo paraguaio vem contribuindo para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.“Eu aprendi a preparar a erva-mate para o tereré com os paraguaios, meus vizinhos, e que hoje aqui, como nossos irmãos, continuam a contribuir e a nos ensinar”, afirmou o deputado.

A cerimônia é aberta ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul fica no Palácio Guaicurus, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Bloco 9, no Parque dos Poderes.